بسبب الغش.. إلغاء امتحانات 68 طالبا بالثانوية

أعلن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية الدّكتور محمد صالح فاضل عن إلغاء امتحانات 68 طالبا بالشهادة الثانوية (59 بالقسم العلمي في مادة الأحياء، و9 طلاب في القسم الأدبي في مادة الفلسفة)، وذلك لمساهمتهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان.

وأشار فاضل إلى أن حالات الغش سجلت في بلديات (طبرق، الساحل، بنغازي، الكفرة، مصراتة، زليتن، بني وليد، الخمس، حي الأندلس، جنزور، قصر بن غشير، الزاوية المركز، العجيلات، غريان، الشقيقة، الزنتان، الحرابة، القرضة وادي الشاطئ، براك الشاطئ، وادي عتبة، أوباري، الجديدة).

وجدد رئيس اللجنة تحذير طلاب الشهادة الثانوية من تصوير ورقة أسئلة الاِمتحانات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبه بضرورة المحافظة على ورقة الأسئلة، وعدم رميها تفاديا لاستغلالها من قيل الغير، وإرسالها عبر مواقع التواصل قبل انتهاء زمن الاِمتحان، مؤكدا على أن ذلك يعد «حالة غش».