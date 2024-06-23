بسبب الغش.. إلغاء امتحان 90 طالباً في الشهادة الثانوية

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية محسن الكبير، عن إلغاء امتحان 90 طالبا (75 في القسم العلمي – 15 في القسم الأدبي) لمساهمتهم في الغش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان، وذلك خلال امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك عن الكبير قوله، إن اللجنة العليا لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي أصدرت قرارات إعفاء 18 شخصا من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بينهم رؤوساء لجان، ومراقبين، وملاحظين، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.

وأوضح الكبير أن حالات الغش التي تم ضبط طلاب ومعلمين مساهمين فيها سجلت بمراقبات التربية والتعليم ببلديات (طبرق، درنة، عمر المختار، البيضاء، توكرة، بنغازي، الكفرة، سرت، مصراتة، الخمس، ترهونة، قصر الأخيار، طرابلس المركز، حي الأندلس، جنزور، أبوسليم، الزاوية الغرب، الزاوية المركز، العجيلات، الجديدة، الجميل، يفرن، غدامس، الحرابة، القرضة الشاطيء، أوباري، العربان).

يشار إلى أن الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024م، بدأت صباح اليوم الأحد بمشاركة 115,110 طلبو في كامل تراب الوطن.