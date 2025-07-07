بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحانات 20 طالباً في الشهادة الثانوية

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات القرارات أرقام (84، 85، 86، 87) لسنة 2025، بشأن إلغاء امتحانات 20 طالباً من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024–2025، وذلك لمخالفتهم ضوابط الامتحانات وارتكابهم حالات غش إلكتروني.

وتوزعت المخالفات على النحو التالي:

10 طلاب في مادة تقنية المعلومات (القسمين العلمي والأدبي)،

7 طلاب في مادة الأحياء (القسم العلمي)،

3 طلاب في مادة الفلسفة (القسم الأدبي).

وأكد المركز أن فرق الرصد والتوثيق رصدت قيام هؤلاء الطلبة بتداول أوراق الامتحان عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح المعمول بها.

وشدد المركز الوطني للامتحانات على التزامه الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لضمان سير الامتحانات في بيئة يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.