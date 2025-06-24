بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان «النحو والصرف والإملاء» لطلبة القسم الأدبي

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (43) لسنة 2025، القاضي بإلغاء امتحان مادة “النحو والصرف وقواعد الإملاء” لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي – القسم الأدبي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بسبب تورط عدد من الطلبة في الغش الإلكتروني.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/11 المؤرخ في 23 يونيو 2025، والذي أثبت تداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، في مخالفة واضحة للائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022، وتحديدًا المادة (116) منها.

وذكر القرار أسماء عدد من الطلبة المتورطين في عملية الغش، موزعين على عدة لجان تعليمية تابعة لمراقبات التعليم في كل من الماية، الحرابة، وبنغازي.

وأكد القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المركز الوطني للامتحانات على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، كما شدد على أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، مع دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني وضمان مصداقية الشهادات التعليمية في ليبيا.