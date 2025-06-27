بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان 17 طالباً

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرارين رقم (56) و(57) لسنة 2025م، القاضيين بإلغاء امتحان عدد 11 طالبًا في مادة الكيمياء للقسم العلمي، وعدد 6 طلبة في مادة التاريخ للقسم الأدبي، ضمن شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024/2025م (الدور الأول).

وجاء قرار الإلغاء نتيجة تورط هؤلاء الطلبة في الغش الإلكتروني من خلال تداول أوراق امتحاناتهم على صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وذلك وفقًا لنص المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم (1013) لسنة 2022م.

وأكد المركز الوطني للامتحانات حرصه التام على تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، وضمان سيرها في بيئة يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

يُشار إلى أن القرار يشمل أسماء الطلبة واللجان التي أدوا فيها الامتحانات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/13 المؤرخ بتاريخ 26 يونيو 2025م.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المعنية بتنفيذه.