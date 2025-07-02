بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان 29 طالباً من الشهادة الثانوية

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات قرارات بأرقام (67، 68، 69، 70) لعام 2025، قضت بإلغاء امتحان 29 طالبًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024–2025 (الدور الأول)، بعد ثبوت ارتكابهم حالات غش إلكتروني ومخالفتهم ضوابط الامتحانات.

وجاءت حالات الغش موزعة على المواد التالية: 19 طالبًا في مادة الرياضيات القسم العلمي، و2 في مادة التربية الإسلامية القسم العلمي، و2 في مادة التربية الإسلامية القسم الأدبي، و6 في مادة علم الاجتماع القسم الأدبي.

وأظهرت فرق الرصد والتوثيق قيام هؤلاء الطلبة بتداول أوراق امتحاناتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء فترة الامتحان.

وأكد المركز الوطني للامتحانات حرصه الكامل على تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، وضمان سيرها في بيئة تسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

إلغاء امتحان 29 طالبًا بسبب الغش الإلكتروني في امتحانات الشهادة الثانوية أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للامتحانات ليبيا‏ في الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥