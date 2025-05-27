بسبب الغش الإلكتروني.. التربية تلغي امتحان اللغة الإنجليزية لعشرات التلاميذ

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (25) لسنة 2025، بشأن إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لـ36 تلميذًا من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك لمساهمتهم في الغش الإلكتروني.

وجاء القرار استنادًا إلى التقرير المقدم من لجنة الغش الإلكتروني بتاريخ 27 مايو 2025، والذي أثبت تورط التلاميذ المذكورين في تداول ورقة الامتحان على صفحات التواصل الاجتماعي خلال زمن الامتحان، مما يُعد مخالفة صريحة للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022.

وأكد القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وردع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات أو الإضرار بنزاهتها.

وقد شمل القرار إلغاء الامتحان لتلاميذ موزعين على عدد من البلديات، منها: حي الأندلس، البيضاء، غريان، العجيلات، بنغازي، ترهونة، القبة، سرت، العزيزية، وأبو سليم، وغيرهم.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أكدت مرارًا أنها لن تتهاون مع أية محاولات للغش أو تسريب الامتحانات، وستطبق اللوائح المنظمة بكل حزم للحفاظ على مصداقية العملية التعليمية.