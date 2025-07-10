بسبب الغش في مادتي الفيزياء والجغرافيا.. إلغاء امتحانات 95 طالباً

أعلن المركز الوطني للامتحانات إلغاء امتحانات 95 طالباً في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بعد ثبوت مخالفتهم لضوابط وإجراءات الامتحانات، وذلك استناداً إلى التقارير اليومية الواردة من لجان الإشراف بمراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات.

وشملت حالات الإلغاء امتحان مادة الفيزياء (الميكانيكا) للقسم العلمي بعدد 86 طالباً، إلى جانب 9 طلاب من القسم الأدبي في مادة الجغرافيا، وذلك نتيجة تورطهم في حالات غش أثناء سير الامتحانات.

وأكد المركز حرصه الكامل على تطبيق اللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، وضمان انضباطها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مشدداً على استمرار اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق أي مخالفات تمس بنزاهة الامتحانات.