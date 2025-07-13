بسبب الغش في مواد «النصوص والبلاغة».. إلغاء امتحانات 14 طالباً بالشهادة الثانوية

أعلن المركز الوطني للامتحانات، عن إلغاء امتحانات 14 طالباً من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بعد ضبطهم في حالات غش ومخالفة لضوابط وإجراءات الامتحانات، وفق ما أكدته تقارير لجان الإشراف بمراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات.

وأوضح المركز أن المخالفات تم تسجيلها خلال امتحانات مادتي النصوص الأدبية والبلاغة لطلاب القسم العلمي، حيث شملت 12 طالباً، إضافة إلى حالتين في امتحان الأدب والنصوص لطلاب القسم الأدبي.

وشدد المركز في بيانه على التزامه الصارم بتطبيق اللوائح والأنظمة التي تنظّم سير الامتحانات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن لجان الإشراف تواصل مهامها الرقابية في مختلف البلديات، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة تمس بمصداقية الامتحانات أو تهدد سيرها بالشكل المأمول.