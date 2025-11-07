بسبب الفساد.. حبس مسؤول سابق بـ«الليبية للاستثمارات» في مالي

أمر مكتب النائب العام بحبس المدير العام السابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في جمهورية مالي، على خلفية التحقيقات المتعلقة بمشروع تأهيل فندق أفريقيا.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات إدارية ومالية جسيمة أثناء تنفيذ المشروع، حيث تم فسخ عقد مع شركة مقاولات بمبلغ 10 ملايين يورو وإعادة التعاقد مع شركة أخرى بطريقة مخالفة للنظم المعتمدة، كما تم صرف 50% من قيمة العقد دون إتمام الأعمال المتفق عليها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المدير العام السابق أساء إدارة العقد، وقام باقتراض مبلغ 12 مليون يورو من أحد البنوك وتكليف شركة مملوكة لزوجته كاستشاري للمشروع، وصرف القرض في أغراض غير مخصصة له، وهذه التصرفات أدت إلى مديونية كبيرة، مما أسفر عن انتقال ملكية الفندق إلى المصرف المقرض.

ونتيجة لهذه التحقيقات، قرر المحققون حبس المتهم احتياطياً، كما تم توجيه أمر بملاحقة المتهمين الآخرين على الصعيدين الوطني والدولي.