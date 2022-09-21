بسبب «المنقوش».. «سامح شكري» يتغيّب على اجتماع وزراء خارجية العرب في نيويورك

أفاد موقع القاهرة 24 أنّ الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري لم يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري الذي عقد في نيويورك الأمريكية.

وأوضح الموقع المصري أنّ سبب عدم حضور الوفد المصري الاجتماع الذي أقيم على هامش الدورة 77 للأمم المتحدة، هو اعتراض القاهرة على ترؤس وزيرة الخاردية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش للاجتماع.

وكانسامح شكري، غادر اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة الوزاري في دورته الـ 158، عقب تولي المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية رئاسة الاجتماع.