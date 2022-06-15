بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا.. أسعار النفط ترتفع 2% في الأسواق العالمية

قالت وكالة رويترز، إنّ أسعار النفط ارتفعت بنحو 2% نتيجة تفاقم شح المعروض بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية عصفت بالإنتاج والموانئ.

وعزت رويترز شح المعروض العالمي من النفط يرجع كذلك إلى المخاوف من تأثر الطلب على الوقود، بفعل ركود محتمل وقيود جديدة لكوفيد -19 في الصين.

وأوضحت رويترز أنّ العقود الآجلة لخام برنت وارتفعت إلى 124.87 دولار للبرميل، بزيادة 2.60 دولار وبنسبة 2.1%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 123.35 دولار للبرميل، بزيادة 2.42 دولار، وبنسبة 2%.

وقالت الوكالة إنّ منتجي أوبك + الآخرين، يكافحون للوفاء بحصص إنتاجهم، بينما تواجه روسيا حظرا على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا، لا يمكن للأسواق العالمية تغطيته.