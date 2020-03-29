بسبب انقطاع الكهرباء.. توقف إمدادات المياه عن العاصمة وباقي المدن

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بانقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، اليوم الأحد.

وأوضحت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ الآمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وباقي المدن يوم غد الاثنين.

وطمأنت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة، المواطنين بعودة الكهرباء للحقل في هذه الساعات وبدء إعادة تشغيل آبار الحقل وضخ المياه بالحقول رغم كل الصعوبات اللوجستية والأمنية، وأيضاً مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب الإدارة.

هذا وتوقع جهاز النهار الصناعي عودة معدلات ضخ المياه المعتادة ورجوع المياه للمدن يوم الثلاثاء القادم.

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