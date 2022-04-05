بسبب انقطاع الكهرباء.. توقف الضخ في حقول آبار النهر الصناعي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، عن توقف الضخ في آبار منظومة الحساونة – سهل الجفارة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى حدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة هذه الأيام، ما سببت في توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل.

ونوه جهاز النهر الصناعي إلى أن فرق التشغيل بالمنظومة تعمل على مدار 24 ساعة لإعادة إتاحة الحقول للتشغيل لتفادي حدوث نقص في المياه بمناطق الاستهلاك.