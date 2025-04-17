بسبب «بشار الاسد».. نقابة الفنانين السوريين تشطب قيد فنانة شهيرة

أعلنت نقابة الفنانين السوريين “شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها”، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً أعربت فيها عن دعمها للرئيس السوري السابق بشار الأسد، واصفة إياه بـ”صمام الأمان” لسوريا.

وجاء في بيان رسمي نشرته النقابة عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن “القرار، الذي وقع عليه نقيب الفنانين مازن الناطور، استند إلى المادة القانونية التي تتيح للنقابة شطب عضوية أي فنان “يخرج عن أهداف النقابة أو يتنكر لآلام الشعب السوري”.

وأضاف البيان “أن تصريحات فواخرجي تمثل “إنكاراً للجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وتنكرًا لمعاناة السوريين خلال السنوات الماضية”، في إشارة إلى ما ورد في حديثها عن الأسد، والذي قالت فيه إنه “حكم سوريا بسياسة الدولة والمؤسسات، وليس بالدين”، واصفة إياه بأنه “بسيط ويمثل الاستقرار السياسي للبلاد”.

كما تطرقت فواخرجي في تصريحاتها إلى ما وصفته بـ”اختطاف الثورة من قبل تيارات دينية”، مشيرة إلى أن “بعض مشاهد سجن صيدنايا مؤلمة، لكن بعضها الآخر مفبرك”، ما أثار موجة واسعة من الجدل والانقسام في الأوساط الفنية والإعلامية.

وأكدت النقابة أن موقفها يأتي التزامًا بـ”دورها الوطني والمهني” في التعبير عن آلام السوريين وتضحياتهم، معتبرة أن ما صدر عن فواخرجي “يتنافى مع هذا الدور ويبرر ممارسات النظام السابق”.