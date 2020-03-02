ليبيا

بسبب تأخر المرتبات.. تعليق العمل بإدارة الخدمات الصحية طرابلس

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 2 مارس 2020 - 21:38
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ليبيا
طالب الموظفين بتسوية حقوقهم المالية والفروقات المتأخرة للجميع ودون أي استثناء. [ليبيا الأحرار]

أعلن منتسبو إدارة الخدمات الصحية طرابلس، تعليق العمل بكافة المرافق الصحية التابعة للإدارة اعتبارا من الـ2 من مارس الجاري.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن موظفي الإدارة قولهم، في وقفة احتجاجية أمام مقري رئاسة الوزراء ووزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إن سبب تعليق العمل هو عدم صرف مرتباتهم المتعثرة.

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وطالب الموظفين بتسوية حقوقهم المالية والفروقات المتأخرة للجميع ودون أي استثناء.

كما أكد المحتجون أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولاتهم المتكررة للمطالبة بصرف مرتباتهم عن شهر ديسمبر الماضي، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة.

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