بسبب تجاهل رونالدو.. ملصق كأس العالم 2026 يثير جدلاً واسعاً

أشعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره ملصق البطولة الرسمية لكأس العالم 2026، والذي يضم أبرز نجوم المنتخبات المتأهلة، لكنه جاء مثيراً للجدل بسبب استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وضع الفيفا على الملصق شعار “42 دولة وحلم واحد”، في إشارة إلى 42 منتخباً تأهل حتى الآن للمونديال، مع صور بعض أبرز النجوم مثل ليونيل ميسي، محمد صلاح، إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

ولكن المفاجأة كانت باستبدال صورة رونالدو بلاعب منتخب البرتغال برونو فيرنانديز، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجماهير، حيث وصف البعض القرار بـ”المعيب وغير المفهوم”، مع الإشارة إلى أن حتى لاعبين من منتخبات أقل شهرة ظهروا في الملصق بينما غاب رونالدو.

وتناقلت مواقع التواصل صور الملصق مع تعليقات ساخرة وانتقادات حادة، معتبرة أن استبعاد رونالدو ليس منطقياً، سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية، خاصة وأنه أحد أبرز لاعبي العالم وأكثرهم تأثيراً في كرة القدم الحديثة.

الملصق أثار نقاشاً واسعاً حول معايير اختيار نجوم البوستر الرسمي للفيفا، وسط توقعات بأن الاتحاد قد يصدر توضيحاً لاحقاً بشأن القرار.