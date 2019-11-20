بسبب تدخلها في ليبيا.. «الكونغرس» الأمريكي يعد عقوبات ضد موسكو

كشف موقع “المونيتور” الأمريكي، عن قيام الكونغرس الأمريكي بإعداد عقوبات ضد موسكو بسبب نشر قوات فاغنر الروسية في ليبيا لدعم خليفة حفتر.

وأوضح الموقع المختص في سياسات الشرق الأوسط، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى استخدام قوات شبه عسكرية لوقف التدخل الروسي وإنعاش الإستراتيجية الأمريكية المغيبة منذ مدة طويلة في ليبيا، بحسب الموقع.

وأشار إلى تعيين عضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس كونس، والسيناتور لينسي غراهام، المقرب من ترامب لسن تشريع يقنن عقوبات وزارة الخزانة للحد من نشاط روسيا في ليبيا.

يُشار أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت في بيان مشترك مع وزيري داخلية الوفاق وخارجيتها فتحي باشاغا ومحمد سيالة منتصف الشهر الجاري قوات حفتر بإنهاء هجومها على على طرابلس، مؤكدة دعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها في وجه المحاولات الروسية لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي.