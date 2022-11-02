بسبب تذبذب في الكهرباء.. انخفاض في معدلات الضخ المائي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض في معدلات الضخ المائي بسبب تذبذب في الشبكة العامة للكهرباء.

وبحسب ما أفاد الجهاز، فإنه نتيجة فصل وانقطاع الكهرباء على الحقل الشرقي (EJH) لمنظومة الحساونة سهل الجفارة من الشركة العامة للكهرباء، ترتب عليه انخفاض الإمداد المائي على المدن بالمسارين الشرقي والأوسط ومدن الجبل.

وأشار الجهاز إلى أن غرف التحكم والتشغيل لحقلي الشرقي والجنوبي باشرت أعمالها بعد استقرار الكهرباء.

من جانبه أفاد مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة بأنه سوف يعود الإمداد المائي إلى الوضع الطبيعي لمدينة طرابلس مساء هذا اليوم.