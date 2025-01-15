بسبب تسمم كحولي.. وفاة 19 شخصاً بينهم أجانب في تركيا

ذكرت وكالة أنباء “الأناضول التركية”، “أن 19 شخصا لقوا حتفهم إثر تناولهم كحولا مغشوشا”.

وأشارت الوكالة، إلى “أن 43 شخصا دخلوا إلى المستشفى، بسبب شكاوي من تناول كحول “مغشوش”، وتوفي منهم 19 شخصا”.

وأفادت القنصلية الأوزبيكية، “أن من بين الموتى، 5 مواطنين أوزبيكيين، استهلكوا منتجا مقلدا تم شراؤه في منطقة أكساراي بإسطنبول”.

يذكر أن “حوادث التسمم بالكحول انتشرت في إسطنبول منذ أواخر نوفمبر الماضي، حيث توفي ما لا يقل عن 37 شخصا حتى أوائل يناير الجاري، وعلى إثر ذلك أعتقلت الشرطة التركية قرابة 37 شخصا يشتبه في تورطهم في إنتاج وبيع وتوزيع المشروبات الروحية المقلدة، وكانت السلطات التركية صادرت أكثر من 287 طنا من المشروبات الكحولية المقلدة”.

هذا “وفي عام 2024، واجه 110 أشخاص عارضا صحيا بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في إسطنبول، وتوفي 48 منهم”، وفق ما ذكرت بلدية إسطنبول، وغالبا ما يضاف “الميثانول” إلى المشروبات الكحولية غير القانونية لزيادة فعاليتها، وفي حال تناوله، قد يؤدي “الميثانول” إلى فقدان البصر وتلف الكبد والوفاة.