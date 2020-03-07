بسبب تفشي كورونا.. حاكم ولاية نيويورك يُعلن حالة الطوارئ

هذا الإجراء يسمح بتطبيق نظام مسرع لشراء المعدات الضرورية لردع انتشار الفيروس. [رويترز]

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو، اليوم السبت، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كومو في مؤتمر صحفي، إنه يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك على خلفية تفشي فيروس كورنا الجديد الذي بلغ عدد المصابين به في أراضيها إلى 76 شخصاً.

وأضاف: “في الوقت الذي نواصل فيه تقديم التعليمات المحدثة ونشجع الناس على التصرف انطلاقا من الحقائق بشأن فيروس كورونا وليس الشائعات، أصدرت إعلانا رسميا حول حالة الطوارئ التي تعطينا قدرات معينة على مساعدة مصلحات الصحة المحلية العاملة في ظروف متوترة جدا”.

وأشار حاكم ولاية نيويورك إلى أن هذا الإجراء يسمح بتطبيق نظام مسرع لشراء كل المعدات الضرورية لردع انتشار الفيروس، في الوقت الذي هدد فيه بسحب التراخيص من الشركات التي ستواصل رفع أسعار المستلزمات الطبية الأساسية على خلفية تفشي الفيروس.

هذا وتم تسجيل 396 إصابة جراء النوع الجديد لفيروس كورونا، بينها 17 حالة وفاة، في أراضي الولايات المتحدة، حتى مساء السبت.

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