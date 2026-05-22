بسبب تهديدات أمريكية.. فلسطين تسحب ترشيح «رياض منصور» لمنصب أممي

سحبت فلسطين ترشيح مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة جاءت وسط تقارير عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البعثة الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، جاء القرار في ظل تهديدات أمريكية بسحب تأشيرات دبلوماسيي البعثة الفلسطينية المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلنت المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، لانيس كولينز، أن “دولة فلسطين سحبت ترشيحها”، مشيرة إلى تلقي ترشيح جديد من لبنان لشغل منصب نائب رئيس الجمعية العامة خلال الدورة السنوية الحادية والثمانين.

وأوضحت كولينز أن قائمة الترشيحات الحالية، وفق التوزيع الجغرافي المعتمد داخل الأمم المتحدة، تضم 16 نائب رئيس، فيما تُستكمل المناصب الخمسة الأخرى عبر رؤساء اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة، ليصل العدد الإجمالي إلى 21 نائب رئيس للدورة الجديدة.

وضمت قائمة المرشحين الجدد كلاً من: الرأس الأخضر، ومصر، والغابون، وغينيا بيساو، وموريشيوس، وزيمبابوي، وأفغانستان، والعراق، ومنغوليا، ولبنان، وبولندا، وأنتيغوا وبربودا، وجمهورية الدومينيكان، وباراغواي، وفنلندا، وآيرلندا.

ويأتي التطور الجديد في ظل توترات مستمرة بين واشنطن والبعثة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، على خلفية المواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتحركات الدبلوماسية داخل المنظمة الدولية.