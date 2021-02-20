بسبب جدل حول ارتداء الحجاب.. إغلاق 10 مدراس في نيجيريا

وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، في نيجيريا، أغلقت 10 مدارس بولاية “كوارة” ذات الأغلبية المسيحية، بسبب جدل متزايد حول ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب.

ووفق بيان صادر عن سكرتيرة الوزارة الدائمة كيمي أديسون، الجمعة، أن ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في مدارس المنطقة تسبب في مشادات بين المسلمين والمسيحيين.

وأضافت أن إغلاق المدارس “المؤقت” جاء بعد اجتماع اللجنة الحكومية المكونة من ممثلين عن الجاليتين المسلمة والمسيحية، في محاولة لتهدئة الأمور بين طرفي الخلاف.

وشددت على مبدأ العيش بسلام وحق الجميع في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية، داعية القادة الدينيين لكلا الطرفين، للامتناع عن القيام بأي أعمال أو تعليقات قد تعمق الانقسام. وفقا للاناضول.

وفي سياق متصل، يعتبر ارتداء الحجاب بالمناطق الجنوبية والغربية في نيجيريا ذات الغالبية غير المسلمة، محل جدل واسع بين الحين والآخر.

وفي العام 2018، طردت إدارة احدى المدارس في ولاية أويو 9 طالبات من حرم المدرسة على خلفية ارتدائهن الحجاب.