بسبب حادثة عض ترحيل كلبي بايدن من البيت الأبيض إلى منزل العائلة

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد كلبيه إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير بعد “حادثه عض” تعرّض لها ضابط أمن في البيت الأبيض، على ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.وفقا لفرانس برس.

ونقلت وسائل الإعلام أن تصرفات عدوانية صدرت عن الكلب ميجور البالغ 3 سنوات، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع “جيرمن شيبرد”، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.

وأشارت فرانس برس إلى حصول “حادث عض” من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات. إلا أن الحادث اعتُبر خطيراً بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاماً إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الفائت.

وفي سياق متصل، تبنى جو بايدن وزوجته ميجور في العام 2018. فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض بعيد انتقاله إليه على إثر مراسم تنصيب الرئيس الجديد في يناير الفائت. ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.

وفي مقابلة أجريت معها الشهر الماضي، أعربت السيدة الأولى جيل بايدن عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن. وقالت لشبكة “إن بي سي” التلفزيونية “عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية بينما يراقبهما الكثير من الناس”.