بسبب حرب السودان.. تحذيرات من موجات نزوح باتجاه الحدود الليبية

قال اللواء رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، إن استمرار الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية.

وأوضح البرغثي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.

ولفت إلى أن استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار، مؤكدا أن قوات حفتر تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع “تحت السيطرة”.