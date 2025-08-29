بسبب حرب غزة.. بريطانيا تمنع وفداً إسرائيلياً من حضور «معرض الأسلحة»

أفادت صحيفة أمريكية، الجمعة، بأن السلطات البريطانية منعت مشاركة وفد حكومي إسرائيلي في معرض الأسلحة الدولي “دي إس إي آي” المقام في لندن، على خلفية تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ونقل البيان الرسمي عن متحدث باسم المعرض قوله: “قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد العسكري في قطاع غزة غير صائب، وبناءً عليه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي للمشاركة في المعرض”.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية أبلغت تل أبيب أن الحظر قد يُرفع إذا أظهرت إسرائيل التزامًا باحترام القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة والمناطق المتنازع عليها.

يأتي هذا القرار في ظل إعلان الأمم المتحدة عن وجود مجاعة كارثية تهدد نصف مليون شخص في غزة، مع اتهامات لإسرائيل بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر، في 21 أغسطس، خطط الجيش الإسرائيلي لتوجيه “ضربة نهائية” لحركة حماس والسيطرة على مدينة غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.