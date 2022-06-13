بسبب حرمان أغلب المدن.. زوارة ترفض نتائج انتخابات برلمان الشباب

أعلن لمجلس البلدي زوارة رفضه لنتائج انتخابات برلمان الشباب التي أقيمت للدائرة 13 معتبرا إيّاها أنّها غير قانونية ولا يمكن القبول بنتائجها التي تمت من خلال الآلية التي أجريت بها.

المجلس البلدي زوارة وفي بيان له، ذكر أنّ نتائج الانتخابات مبنية على حرمان أغلب المدن في تمثيلها في برلمان الشباب على الرغم من أنّه برلمان تدريبي ولا يملك أي قرارات.

وأكّد المجلس البلدي زوارة أنّه سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الانتخابات وإلغاء نتائجها وإعادتها بالشكل الصحيح الذي يضمن التمثيل العادل لكل المدن ومشاركة كافة الشباب.