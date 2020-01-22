بسبب حضور وزير خارجية المؤقتة.. «سيالة» يرفض المشاركة في اجتماع الجزائر

تحتضن الجزائر الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي. [أرشيف/إدارة الإعلام الخارجي]

رفض وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي المقرر عقده غدا بالعاصمة الجزائرية.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري، أرجع الوزير سبب الرفض إلى حضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ولقرار كافة المنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع الأجسام الموازية في ليبيا.

هذا وتحتضن الجزائر غدا الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائية.



وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن وزير الخارجية المالي يحضر أيضا هذا الاجتماع “نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار”.



وأكد البيان أن هذا اللقاء، الذي يُعقد بمبادرة من الجزائر، يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار، بحسب البيان.

ونوه البيان بأنه سيتم بهذه المناسبة، استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته، وفقاً لنص البيان.