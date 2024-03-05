بسبب حملات المقاطعة.. «ستاربكس» الشرق الأوسط تُسّرح مئات الموظفين

أعلنت مجموعة الشايع، عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج، صاحبة امتياز “ستاربكس” في الشرق الأوسط، الثلاثاء، عزمها تسريح ألفي موظف بسبب تبعات مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة.

وقالت الشركة: “نتيجة لظروف التداول الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية، اتخذنا القرار المحزن والصعب للغاية لتقليل عدد الزملاء في متاجر ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ورفضت شركة الشايع الإجابة على أسئلة بشأن عدد الموظفين الذين قامت بتسريحهم.

والشايع شركة عائلية خاصة تمتلك حقوق الامتياز لمجموعة متنوعة من الشركات الغربية، بما في ذلك شيك شاك واتش آند إم وذا تشيزكيك فاكتوري بالإضافة إلى ستاربكس، وأقرت في بيان بفصل موظفين من مواقعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقلت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو أربعة بالمئة من إجمالي قوة العمل في الشايع البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر أحد المصادر أن حملات المقاطعة أدت إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة. وقال متحدث باسم ستاربكس لرويترز “نتعاطف مع موظفي ستاربكس الذين سيتم تسريحهم، ونريد أن نشكرهم على مساهماتهم”.

وأضاف “لا تزال ستاربكس ملتزمة بالتعاون الوثيق مع الشايع لتحقيق النمو في الأجل الطويل في هذه المنطقة المهمة”.

وتأسست مجموعة الشايع عام 1890 في الكويت، وهي واحدة من أكبر أصحاب امتيازات البيع بالتجزئة في المنطقة وتتمتع بحقوق تشغيل علامات تجارية غربية شهيرة مثل تشيز كيك فاكتوري وشيك شاك.

ولديها حقوق تشغيل مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط منذ عام 1999. وتدير وحدة ستاربكس حوالي ألفي منفذ في 13 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

وتضررت علامات تجارية غربية من حملات مقاطعة شعبية عفوية إلى حد كبير بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر.

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