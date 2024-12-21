بسبب خطر يهدد الحياة.. شركة أمريكية تسحب أكياس «رقائق بطاطس» شهيرة

بعد كشف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن خطر تعرض بعض المستهلكين لـ”رد فعل تحسسي يهدد حياتهم” بسبب مادة مسببة للحساسية غير معلنة، أعلنت شركة “فريتو لاي” الأمريكية عن “سحب عدد من أكياس رقائق البطاطس الكلاسيكية من “ليز”، بحجم 13 أونصة، بسبب خطر قد “يهدد الحياة”.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها “تلقت تنبيهًا من أحد المستهلكين بأن المنتج قد يحتوي على حليب غير معلن، إذ تم توزيع أكياس الرقائق المتأثرة بالسحب على بعض متاجر التجزئة وموزعي التجارة الإلكترونية في ولاية أوريغون وواشنطن، وكانت متاحة للبيع اعتبارا من 3 نوفمبر 2024”.

وأوضحت “أن أولئك الذين يعانون من حساسية أو حساسية شديدة للحليب معرضون لخطر حدوث رد فعل تحسسي خطير أو مهدد للحياة إذا تناولوا المنتج المسترجع”.

وبحسب الإدارة، “تشمل الرقائق المسترجعة رقائق البطاطس الكلاسيكية من “ليز”، بحجم 13 أونصة مرنة. (368.5 غراما) أكياس تحمل رمز UPC 28400 31041 وتاريخ “ضمان طازج” 11 فبراير 2025 وواحد من رمزي التصنيع: 6462307xx أو 6463307xx”.

ونصحت الإرشادات العامة من إدارة الغذاء والدواء، المستهلكين الذين اشتروا أي طعام تم سحبه، “بالتخلص من المنتج أو إعادته إلى بائع التجزئة لاسترداد المبلغ بالكامل”.

هذا وكانت سحبت “كوستكو” في أكتوبر ما يقرب من 80 ألف رطل من الزبدة ذات العلامة التجارية لأن المكون الرئيسي، الحليب، كان مفقودا من ملصق المنتج.