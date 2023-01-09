بسبب خيانة زوجته له قُتل.. مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل جريمة الأحياء البرية

أعلنت مديرية أمن طرابلس التعرف على قاتل الضحية ال٫ي وجدت جثته مرمية في منطقة الاحياء البرية خلال الأيام الماضية.

وذكرت مديرية الأمن أن الضحية قتل بسبب زوجته، مشيرة إلى أنّ زوجة المغدور كانت على علاقة غير شرعية مع القاتل، وأنّه عندما اكتشف زوجها العلاقة قامت بتحريض عشيقها لقتل زوجها.

وأوضحت المديرية أنّ القاتل اعترف بتفاصيل الجريمة، وأنّه جرى القبض عليه بالتعاون ما بين الأجهزة الأمنية المختلفة، و بالاستدلال معه اعترف باستعانته بشخصين قاموا معه باختطاف المغدور.

وتابعت المدريرية أن النقال زوجة المغدور، وجدت بها صور القاتل مع الزوجة في بيت الضحية.