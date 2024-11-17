بسبب رسوبه في الامتحان.. طالب في الصين يقتل 8 أشخاص

قتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون في واقعة طعن في مدينة “ووشي” شرق الصين.

وبحسب موقع قناة “NTDTV”، قالت الشرطة الصينية “إن الحادث وقع في كلية ووشي للفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن المنفذ هو طالب يبلغ من العمر 21 عاما”.

وذكرت أنه “في حدود 6:30 من مساء السبت، دخل الطالب إلى الحرم الجامعي وطعن الطلاب بشكل عشوائي”.

وكشفت مصادر محلية أن “سبب الحادث هو رسوب الطالب في الامتحان وعدم حصوله على شهادته، موضحة أنه “أراد التنفيس عن غضبه”.

هذا “وتم اعتقال الطالب ومباشرة التحقيقات الأولية، فيما يجري علاج المصابين، وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من حادث دهس أودى بحياة 35 شخصا وأصاب 43 آخرين، جنوب الصين“.