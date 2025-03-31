بسبب رسوم «ترامب».. بريطانيا تتأهب لـ«زلزال اقتصادي»

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، “أن المملكة المتحدة تتأهب لزلزال اقتصادي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وبحسب ما أوردته وكالة “بلومبرغ”، أضاف ستارمر، أن “هذه الرسوم ستؤثر على بلاده بالرغم من استمرار المحادثات من أجل تأمين إعفاء للسلع البريطانية”.

وقال ديف باريس، المتحدث باسم ستارمر: “مستعدون لجميع الاحتمالات ونجري مناقشات مكثفة”، وقال إن بريطانيا تتوقع أن “تتأثر” بما تقوم إدارة ترامب بتطبيقه، مضيفا: “فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتي نتوقع أن تؤثر على المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، أوضح رئيس الوزراء أنه سيعمل دائما من أجل المصلحة الوطنية. سننتظر لنرى التفاصيل قبل الرد، وسنستمر في إجراء مناقشات بناءة”.

وكان أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه “سيفرض في الثاني من أبريل، ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي ترى إدارته أنها تضر بالشركات الأمريكية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز ضرائب الاستيراد، والتي قد تشمل إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة البريطانية، وهي ضريبة مبيعات”.