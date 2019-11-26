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بسبب سرقة أسلاك كهربائية.. انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الزطارنة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 نوفمبر 2019 - 20:49
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الزطارنة في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الشركة العامة للكهرباء تعاني من الاعتداءات المتكررة والشبة اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية حيث قامت مجموعة مجهولة الليلة الماضية بسرقة أسلاك مسافة 1800 متر على خط 11ك ف (الزطارنة الفرعي ،، النشيع)التابع لإدائرة توزيع الحي الصناعي مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين القاطنين بمنطقة الحي الصناعي.

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ونوهت الشركة بأنها تعمل جاهدة على تغذية المنازل بالتيار الكهربائي.

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