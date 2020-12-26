بسبب سلالة كورونا الجديدة.. اليابان تُغلق حدودها أمام الأجانب

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، عن إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب، اعتبارا من 28 ديسمبر وإلى 21 يناير المقبل، تحسبا من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا في أراضيها.

يأتي ذلك بعد أن دخلت اليابان أمس الجمعة، قائمة الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في أراضيها.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية رصد 5 إصابات بالفيروس المتحور، مشيرة إلى أن جميع المصابين تحت سن الـ70 وعادوا من المملكة المتحدة، ولم تظهر أي أعراض لدى 4 منهم.

ووصل اثنان من المصابين إلى البلاد عبر مطار هانيدا الدولي في العاصمة طوكيو والثلاثة الآخرون عبر مطار كانساي في محافظة أوساكا.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، خلال مؤتمر صحفي سنوي، بأن سلالة كورونا الجديدة لن تؤثر تماما على فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وفرضت اليابان أمس حظرا مؤقتا على وصول المسافرين الأجانب من بريطانيا لأغراض تتعلق بممارسة الأعمال والتعليم، في مسعى لمنع تفشي الفيروس المتحور في أراضيها.

ومنذ اكتشاف السلالة الجديدة في بريطانيا، وحتى الآن جرى رصد حوالي ألف إصابة بها في أراضي المملكة، بالإضافة إلى رصد حالات مماثلة في سويسرا وهولندا والدنمارك وأستراليا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني الخاص بدراسة الفيروسات المسببة لأمراض الأجهزة التنفسية أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتشار العالية.

وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سببا لانتشار مرض “كوفيد-19″ بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%.

من جانبه ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتُشفت في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19” هناك.

وبدأت عدة دول إعلان حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا، تفاديا لتفشي السلالة الجديدة من كورونا التي أعلن عنها.