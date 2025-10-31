بسبب شروط موسكو الصارمة.. إلغاء القمة الأمريكية الروسية

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة ألغت القمة المقررة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك نتيجة مطالب موسكو المتشددة بشأن أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن قرار الإلغاء، الذي كان مقرراً في بودابست، جاء بعد اتصال هاتفي متوتر بين كبار دبلوماسيي البلدين. وكان ترامب وبوتين قد اتفقا الشهر الماضي على الاجتماع لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن الخطة انهارت بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة دبلوماسية تضمنت شروط موسكو لمعالجة “الأسباب الجذرية” للصراع، تشمل تنازلات إقليمية، خفضاً كبيراً في عدد القوات الأوكرانية، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضحت الصحيفة أن المذكرة أعقبتها مكالمة متوترة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث أبلغ روبيو ترامب أن موسكو لم تظهر أي استعداد للتفاوض، وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي غير مقبول.

وأشار تقرير فاينانشال تايمز إلى أن المسؤولين في واشنطن بدأوا بالتعبير عن شكوكهم بشأن إمكانية إحراز تقدم في المحادثات ما لم تغير روسيا موقفها. ومع ذلك، ذكرت مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أن ترامب لا يزال منفتحاً على محادثات مستقبلية “متى وأينما يرى إمكانية تحقيق تقدم”.

ورغم أن ترامب وصف مكالمته مع بوتين في 16 أكتوبر بأنها “مثمرة للغاية”، إلا أن تصريحات الزعيم الروسي عن نجاحات موسكو في مناطق قتال شرقي أوكرانيا، بما فيها كوبيانسك ونهر أوسكيل، أثارت حفيظته.