بسبب شطيرة.. امرأة تقتل «عامل بريد» في مطعم أمريكي

اقدمت امرأة على “طعن عامل بريد حتى الموت في مطعم بمدينة نيويورك، بعد خلاف حول أحقيتها في الدور”.

ووفق وكالة اسوشيتد برس، “تعرض “هودج”، البالغ من 36 عاما، للطعن في الصدر والرقبة والذراعين، في مطعم في منطقة هارلم، وعثرت عليه الشرطة مصابا على الأرض مرتديا زي عمله في البريد”.

وقالت عميلة أخرى، تدعى جانيت ريتش، لصحيفة “ديلي نيوز”، إن “هودج وكروز” تشاجرا عند طاولة طلب “الشطائر” حول من التالي، لتقوم الأخيرة بطعنه”.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، “قررت السلطات احتجاز جايا كروز، البالغة من العمر 24 عاما، بدون كفالة بعد اتهامها بقتل ساعي البريد راي هودج”.