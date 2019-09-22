بسبب طائرة مُسيَّرة مشبوهة.. تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار دبي

قام مطار دبي الدولي، الأحد، بتأجيل وصول عدد من الرحلات جوية إليه.

جاء ذلك بعد الاشتباه بطائرة مُسيّّرة مشبوهة، تحوم فوق المطار.

وقال متحدث باسم مطار دبي لوكالة رويترز:

تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم، نظرا للاشتباه بنشاط طيران مسير.

وأوضح أن الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.

يُشار أن جماعة الحوثي، هددت سابقًا، بأن تكون المطارات والموانئ في الإمارات، أهدافا جديدة لوحداتها التي كثفت في الأشهر الماضية وتيرة هجماتها على المملكة العربية السعودية.

هذا وأعلن الحوثيون عدة مرات عن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي، في حين نفت الإمارات تعرضهما لأي هجمات.