بسبب عجز في التوليد.. شركة الكهرباء تستبدل الغاز بوقود الديزل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن محطات التوليد العاملة بالغاز سجلت اليوم الاثنين، انخفاض ضغط الغاز المغذي لتلك الوحدات، مما ترتب عليه عجزا في التوليد وصل إلى حوالي 400 ميغاوات.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه رغم تحسن الأحوال الجوية هذه الفترة ما يُفترض أن ينعكس إيجابيا على المواطن ليلمس التحسن في أداء الشبكة الكهربائية؛ إلا أن مشكلة انخفاض الغاز من أكثر المشكلات تعقيدًا التي تواجه سير عمل الشركة نحو استقرار الشبكة.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن إدارة محطات التوليد ستلجأ على استعمال الوقود الخفيف (الديزل) لتغذية المحطات كبديل عن الغاز ذو الضغط المنخفض، وذلك رغم فارق التكلفة الباهض مضافاً إليها مصاريف نقله والمناولة.

وأشادت الشركة، بمجهودات عناصر كادر الإدارة العامة للإنتاج على تحملها عناء هذه المعضلة المتكررة لانخفاض الغاز وتبعاتها.