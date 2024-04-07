بسبب عدم اليقين الجيوسياسي.. تراجع قياسي في حجم تداولات الأسهم في البورصات العالمية

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن بيانات لبنك JPMorgan، أن حجم الأسهم المتداولة في البورصات العالمية يتراجع بأسرع وتيرة خلال الـ 25 عاما الماضية.

ووفقا للخبراء، يؤثر الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بشكل سلبي على كميات عروض الأوراق المالية الجديدة.

ويشير بعض المحللين إلى أنه في الوقت نفسه، تواصل الشركات إعادة شراء كميات كبيرة من أسهمها في السوق.

اعتبارا من يناير الماضي، انخفض حجم الأسهم المعروضة في العالم بالفعل بمقدار 120 مليار دولار. وهذا أكثر بثلاثة أضعاف من الرقم المسجل في العام الماضي بأكمله (40 مليار دولار). كما أن حجم العروض العامة الأولية (IPO) والخيارات الأخرى لبيع الأوراق المالية لا يرقى إلى مستوى التوقعات.

في وقت سابق، حذر بنك جيه بي مورجان من خطر الانهيار المفاجئ لسوق الأسهم في الولايات المتحدة.

وأشار دوبرافكو لاكوس بوجاس كبير الاستراتيجيين في هذا البنك إلى أن التركيز المفرط للمستثمرين على الأسهم الأفضل في الأداء، يزيد من خطر التعديلات والتقلبات المفاجئة في سوق الأسهم.