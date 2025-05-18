بسبب عطل طارئ.. انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة بن عاشور في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تعرض محطة الـ30 بن عاشور في طرابلس لعطل فني طارئ، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمحطة.

وأفادت الشركة بتوجه الفرق الفنية المختصة إلى موقع العطل، حيث باشرت أعمال الفحص الفني والتقني لتحديد الأسباب بدقة وبدء إجراءات الصيانة العاجلة، حيث تبذل الفرق جهوداً مكثفة من أجل إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وطمأنت شركة الكهرباء المواطنين في المنطقة المتأثرة بأن العمل جارٍ لإعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من جاهزية المحطة للعمل بشكل آمن وفعّال.

كما تقدمت الشركة باعتذارها عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، وأكدت التزامها الكامل بتوفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة، ودعت المواطنين إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية للحصول على أي مستجدات تتعلق بعودة الخدمة.