بسبب فساد بالكتاب المدرسي.. حبس وزير التربية والتعليم المُكلف

أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية والتعليم المكلف حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بالكتاب المدرسي.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أجرى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحثاً، تناول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025 – 2026؛ فانكَشَفَت للمحقق أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة؛ وإهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في إستراتجية التعليم المعتمدة.

وبذلك قرر المحقق حبسهما على ذمة التحقيق؛ لإضرارهما بالمصلحة العامة؛ وإخلالهما بالحق في التعلم.

وفي وقت سابق، أوقف مصرف ليبيا المركزي المعاملات المالية لشركة “البشير” للطباعة والنشر المتعاقدة على توريد الكتاب، كما أخضع ديوان المحاسبة كافة المعاملات المتعلقة بالملف لرقابته المصاحبة لحماية المال العام.