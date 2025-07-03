بسبب فساد مالي وإداري.. حبس مدير مركز المناهج ومسؤولين ماليين وإداريين

أجرت النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة بمكتب النائب العام، تحقيقاً شاملاً في تقارير فحص عقود طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023/2024، كشف عن مخالفات جسيمة في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة.

وأظهرت نتائج التحقيق وجود إساءة في التعاقد مع أدوات التنفيذ لطباعة كتب تجاوزت قيمتها تسعة ملايين دينار، رغم عدم ملاءمتها ووجودها خارج احتياجات جهة الإدارة.

كما تم التوصل إلى تورط المتهمين في تزوير بيانات غرامات التأخير المتعلقة بالتزامات أدوات التنفيذ، ما أدى إلى حجب استحقاق جهة الإدارة بمبلغ مليون دينار.

وأثبت التحقيق كذلك الامتناع المتعمد عن تطبيق نظم المخازن بما أثر على التحقق من الواردات في المواعيد المحددة وفق اللوائح المالية للدولة، إضافة إلى تكرار صرف مبالغ مالية مقابل نقل التوريدات بشكل غير قانوني.

وبناءً على هذه المخالفات، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مدير المركز ومراقب الشأن المالي ومسؤول المخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات.