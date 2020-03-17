بسبب كورونا.. أردوغان يعقد القمة الرباعية عبر «الفيديو كونفرانس»

كان من المقرر سابقا أن تستضيف إسطنبول القمة الرباعية. [الأناضول]

عٌقِدت اليوم الثلاثاء، قمة رباعية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وشارك الرئيس التركي رجب طيبأردوغان في القمة من مكان تواجده في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وافادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن الزعماء تناولوا خلال القمة ملفات دولية عديدة، مثل سُبل التعاون والتحرك المشترك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسُبل حل الأزمة السورية، وطرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة إدلب السورية، وأزمة طالبي اللجوء، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع إلى جانب أردوغان، كلا من وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية والخزانة براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال الرئاسي فخر الدين ألطون، والمتحدث الرئاسي إبراهيم قالن، والمتحدث باسم العدالة والتنمية عمر جيلك.

هذا وكان من المقرر سابقا، أن تستضيف مدينة إسطنبول التركية، القمة الرباعية، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، ما دفع الزعماء لعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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