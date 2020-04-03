بسبب كورونا.. أستراليا تدعو السياح والطلاب الأجانب إلى العودة لبلدانهم

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السياح والطلاب الأجانب إلى العودة لبلدانهم، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 28 في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.



جاء ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة، عقب اجتماع الحكومة، في العاصمة كانبيرا.

واعتبر موريسون أنه ينبغي أن تُركز بلاده على مواطنيها بينما يتفشى الفيروس، وأنه لا قدرة لهم على الاهتمام بالأجانب في هذه المرحلة.

وأضاف: “رغم أن زيارة أستراليا أمر جميل في الأوقات الجيدة، لكن إذا كنتم زوارا في هذه البلاد في الوقت الراهن، فهذا يعني أنه حان وقت عودتكم إلى المنزل”.

وشدّد على ضرورة أن تركز أستراليا اهتمامها على مواطنيها والحائزين على تصاريح إقامة في البلاد، وتسخر إمكاناتها من أجلهم.

إلا أن رئيس الوزراء أبقى أبواب البلاد مفتوحة أمام الزوار الأجانب من أصحاب الكفاءات الهامة مثل الأطباء والممرضين.

هذا وتسببت التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس، في فقدان أكثر من 500 ألف طالب أجنبي في أستراليا عمله، جراء توقف أنشطة العديد من الشركات والمحال التجارية.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 5 آلاف و530 إصابة، والوفيات 28 حالة.

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