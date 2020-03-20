بسبب كورونا.. إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في بريطانيا لأجل غير مسمى

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من المقاهي والحانات والمطاعم، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بالإغلاق، ابتداء من مساء اليوم الجمعة، وحتى أجل غير مسمى، وذلك للمساعدة في إبطاء انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن جونسون قوله، للصحفيين في داونينغ ستريت: “نطلب من المقاهي والحانات والمطاعم أن تغلق الليلة في أقرب وقت ممكن وألا تفتح غدا”.

ولفت في الوقت نفسه إلى أنه في إمكانها الاستمرار في تقديم خدمات الطلبات الخارجية.

كما طلب جونسون من البريطانيين عدم الخروج من المنزل قائلا: “قد يميل بعض الناس بالطبع إلى الخروج الليلة، وأقول لهؤلاء الناس أرجوكم لا تفعلوا”.

وأضاف : “إن الأمر أصبح واضحا للحد من التجمعات الاجتماعية بنسبة 75٪، نحن بحاجة الآن إلى إجراء توضيح مطلق أننا ننفذ عمليات الإغلاق في البلاد”.

وطالب بوريس جونسون البريطانيين بالتسوق بشكل معقول، منوها إلى أن محال السوبر ماركت تتمتع بمخزون جيد من السلع الغذائية، وأنه سوف يلتقي مع أصحابها غدا السبت.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده ستتخذ تدابير استثنائية لوقف الفيروس.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة، عن 40 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في بريطانيا إلى 184 شخصا.

وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة البريطانية، سجلت في المملكة المتحدة 3269 إصابة بفيروس كورونا، شفي منهم 65 شخصا.

وأكدت خدمة الصحة الوطنية البريطانية أن أعمار الضحايا تتراوح بين 50 و99 عاما، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى.

وكان رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون طلب، أمس الخميس، التقيد بالإجراءات وتجنب التجمعات لمكافحة انتشار الفيروس، وحدد موعدا يمكن أن تتمكن بلاده خلاله من “عكس المسار” بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، من مقر الحكومة في داونينغ ستريت: “بإمكاننا عكس المسار خلال 12 أسبوعا”، بشرط أن يتبع البريطانيون التوصيات بتجنب التجمعات.