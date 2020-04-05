بسبب كورونا.. إغلاق مترو دبي بشكل كامل لأول مرة منذ إطلاقه

أغلقت السلطات في دولة الإمارات، اليوم الأحد، أبواب مترو دبي لأول منذ إطلاقه عام 2009 في محاول لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك”.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن هيئة الطرق والمواصلات قولها في بيان، إن خدمة المترو والترام لن تكون متاحة خلال فترة التعقيم الشامل المُعلنة في دبي، في ظل جهود للتغلب على الأزمة المؤقتة وتجاوزها في أسرع وقت ممكن.

وقال المدير العام للهيئة مطر الطاير: “جاء هذا القرار من أجل التخفيف على مستخدمي المواصلات العامة، وتمكين كل من يضطر للخروج من منزله لقضاء حاجة ضرورية، وكذلك الموظفين الكوادر والفئات المُصرح لها بالتوجه إلى مقار أعمالها ضمن القطاعات الحيوية التي تخدم كافة سكان المدينة، بما يخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة قطاعاً عريضاً من المجتمع، كما يأتي القرار تأكيداً على التزام الهيئة بدعم كافة الجهود المبذولة في إمارة دبي وعلى مستوى دولة الإمارات ككل من أجل التصدي لجائحة كورونا المُستجد وتقليص فرص انتقال العدوى والحد منها إلى أدنى مستويات ممكنة”.

كما قررت الهيئة إتاحة التنقل على الباصات بالمجان بالإضافة إلى خصم 50% للمتنقلين في سيارة أجرة خلال فترة التعقيم الشامل على مدار 24 ساعة في الأسبوعين القادمين.

ويُسمح للمواطنين بالخروج من المنزل مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين.

ويُسمح الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية، ويُسمح كذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد.

كما يُسمح للموظفين بالخروج للعمل ضمن أحد القطاعات الحيوية المستثناة والمصرح لها.

وأقرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، السبت، تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، اعتباراً من الساعة 8 من مساء السبت، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.

‏هذا وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

وسجلت الإمارات حتى مساء السبت 1505 إصابات بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.