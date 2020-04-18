بسبب كورونا.. إليزابيث الثانية تُلغي الاحتفال بعيد ميلادها

هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر. [رويترز]

قررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عدم الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين، وعدم تنظيم أي مراسم خاصة بذلك.

وحسب ما أفادت وكالة “رويترز” فإن الملكةطلبت عدم إطلاق المدفعية لأي طلقات تحية بهذه المناسبة لأنها تعتبر ذلك غير لائق في ظل أزمة فيروس كورونا.

يأتي لك في وقت بلغت بريطانيا ذروة تفشي فيروس كورونا أو اقتربت منها، ولقي ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس، وهي خامس أعلى حصيلة من الوفيات الناجمة عن الجائحة في بلد واحد.

يُشار إلى أن تحية السلاح، التي تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، هي تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد.

ويحل عيد ميلاد الملكة الرابع والتسعين في 21 أبريل الجاري.

ونقلت “رويترز” عن مصدر في العائلة المالكة، إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ تدابير خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية لأنها لا تشعر أنها ستكون لائقة في ظل الظروف الحالية.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما.

وقال المصدر: “لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا”.

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