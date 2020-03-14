وقال بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد: “تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها، بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر”.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الخطوة تأتي في سياق “تدابير احترازية” في مواجهة فيروس كورونا الجديد، الذي أودى حتى صباح السبت بحياة ما لا يقل عن 5402 شخصا حول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس”.

يأتي ذلك في حين، قررت السلطات في المغرب، الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، غداة تعليقها مع إسبانيا والجزائر، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تسجيل 7 حالات إصابات بالفيروس بينها وفاة واحدة حتى مساء الجمعة في المملكة المغربية.