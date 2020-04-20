عربي ودولي

بسبب كورونا.. استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 أبريل 2020 - 23:42
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عربي ودولي
استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك. [رويترز]

أعلنت السلطات السعودية استمرار تعليق أداء الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها على تويتر، مساء اليوم الاثنين، بأن السلطات السعودية قررت “وفقا للإجراءات الاحترازية بتعليق الاعتكاف” في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة “خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام”.

وقال الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، في هذا السياق، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يتابعان أوضاع المسجد الحرام والمسجد النبوي “أولا بأول” كما يراقبان الإجراءات الاحترازية فيهما.

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وأكد السديس أن القرار ينص على “استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة”.

وأضاف أن “رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم”.

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